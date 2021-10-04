شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. ممطر بالسعودية غائم بالإمارات معتدل بالكويت ومعتدل في البحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت توقعات مراكز الأرصاد الجوية في دول الخليج، بخصوص طقس اليوم الموافق 4 أكتوبر 2021، حيث يتوقع هطول أمطار رعدية، أما الإمارات فتستعد للعاصفة المدارية شاهين، وإلى التفاصيل:

قال مركز الأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية، إنه يتوقع بمشيئة الله تعالى هطول أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة قد تصل سرعتها الى أكثر من55 كم/ساعة تؤدي الى تدني من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

كذلك يتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على منطقتي جازان وعسير تمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة.

كما لا يستبعد تكون الضباب على السواحل الشرقية خلال الليل وساعات الصباح الباكر.

والرياح غربية الى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة. على الجزئين الشمالي والأوسط وغربية الى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-35 كم/ساعة.

ارتفاع الموج من متر الى متر ونصف تصل الى مترين على الجزئين الشمالي والأوسط. وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

طقس الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، أن يكون الطقس اليوم غائما جزئياً إلى غائم ومغبر أحياناً، مع تكون السحب الركامية الممطرة خاصة شرقاً وجنوباً، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية والرياح تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 20 إلى 40 تصل إلى 60 كم/س.

والخليج العربي يكون متوسطا إلى مضطرب الموج.. فيما سيحدث المد الأول عند 12:32 والمد الثاني عند 22:28 .. بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 17:28 الثاني عند الساعة 06:21.

أما بحر عمان يكون شديد الاضطراب إلى مضطرب الموج.. فيما سيحدث المد الأول عند 08:23 والمد الثاني عند 20:23 .. بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 14:35 والجزر الثاني عند الساعة 02:34.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى.

أبوظبي 34 27 75 25 دبي 34 30 75 25 الشارقة 34 29 80 25 عجمان 35 29 80 20 أم القيوين 36 29 75 20 رأس الخيمة 34 27 70 20 الفجيرة 36 30 85 20 العين 37 28 75 25 ليوا 37 27 60 20 الرويس 35 27 75 15 السلع 37 28 75 15 دلما 34 28 75 20 طنب الكبرى 34 28 75 25 طنب الصغرى 34 28 75 25 أبو موسى 34 28 75 25 - مل -

طقس الكويت

قال مركز الأرصاد الجوية في دولة الكويت، إن طقس اليوم سيكون معتدل والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية، ليلًا.

أما نهارًا فهو حار والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة .

و درجة الحرارة الصغرى: 22 °ﻡ

طقس البحرين

أفادت نشرة الأحوال الجوية في مملكة البحرين، أن طقس اليوم رطب مع بعض السحب أحيانا وضباب خفيف في بعض المناطق في بداية اليوم.

وأوضحت أن الرياح جنوبية شرقية بوجه عام من 3 إلى 8 عقد ولكنها تصل من 8 إلى 13 عقدة أحيانا

أما ارتفاع الموج فهو من قدم إلى ثلاثة أقدام، درجة الحرارة العظمى 37 م الصغرى 28 م، والرطوبة النسبية العظمى 95 % والصغرى 25%