شكرا لقرائتكم خبر عن «وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا» تلاوة خاشعة للشيخ بندر بليلة من صلاة الفجر بالحرم المكي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

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