شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة ترفض صلحاً بـ 400 ألف ريال وتصر على فقء عين زوجها.. «العين بالعين» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

رفضت امرأة صلحاً بـ 400 ألف ريال بعدما فقء زوجها عينها، وأصرت الزوجة على القصاص منه.

وفي التفاصيل، قال المحامي الدكتور عبدالعزيز الشبرمي، بحسب صحيفة “الوطن”، أن زوجين اختصما وارتفعت أصواتهما أمام أولادهما، فاقترح الزوج الخروج من المنزل، حفاظاً على نفسية الأولاد.

وقد اشتد النقاش بين الزوجين وهما بالسيارة، ليلطم وجه زوجته، ويفقء عينها بسبب فص خاتم، لترفض الزوجة صلحاً بـ400 ألف ريال، وتصر على القصاص من زوجها (العين بالعين)، وحكم لها بذلك.

وعلق المحامي الشبرمي على الواقعة قائلاً بحسب الصحيفة: “إذا حصل عنف أسري من قِبل أحد الزوجين، فإن العلاقة الزوجية لا تمنع من إمضاء الحكم الشرعي بحق المعتدي، سواء كانت العقوبة قصاصا أو أرش جناية (غرامة مالية)، يقدرها الطب الشرعي من خلال مسميات الجروح المبسوطة في الفقه الإسلامي، والتي تتفاوت جزاءاتها بحسب نوع الاعتداء، قوة وضعفا”.

وأوضح أن القضاء في المملكة، الذي يستند للشريعة الإسلامية، يأخذ بمبدأ عقوبة الجاني على النفس وما دونها جناية عمدية بالعدل والمماثلة، فإذا أمكن القصاص من الجاني بمثل جنايته حكم القضاء بالقصاص، استنادا لقول الله تعالى {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص}، بينما يخير المجني عليه في العنف الأسري بين القصاص وأخذ الدية. أما إذا تعذرت المماثلة، كما لو لم يؤمن الحيف والزيادة في العقوبة، فصار الأمر إلى أرش الجناية، وهي غرامة مالية قدرها علماء الإسلام بحسب عمق الجناية وشدتها ونفوذها في البدن».