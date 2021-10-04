الحكومة اليمنية تبدي استعدادها لاستئناف التفاوض مع "أنصار الله"

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة – سبوتنيك. واشترطت الحكومة اليمنية استناد المفاوضات إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وما توصلت إليه جولة المفاوضات التي استضافتها دولة الكويت في 2016.

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وفي ذات الصدد، قال رئيس مجلس الشورى اليمني أحمد عبيد بن دغر، إن "الشرعية تجدد الترحيب بحوار وطني شامل، يستند إلى مخرجات الحوار الوطني، وما انتهت إليه مفاوضات الكويت".

جاء ذلك خلال لقاء داغر، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، في الرياض.

وجدد بن دغر "دعم مبادرة المملكة العربية السعودية، وجهود الأمم المتحدة، وممثلها المبعوث الأممي الهادفة لدعوة الطرفين للجلوس على طاولة الحوار".

وطالب رئيس مجلس الشورى اليمني، المجتمع الدولي بـ "استخدام كل الوسائل المتاحة لفرض السلام وفقا لمرجعياته الثلاث، بدءا بوقف إطلاق النار في كل أنحاء اليمن، ووقف الهجمات على المدنيين، وإطلاق سراح الأسرى، وفتح الطرق والمعابر لضمان وصول المساعدات الإنسانية".

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