شكرا لقرائتكم خبر عن القوات العراقية تقصف وكرا لتنظيم داعش الإرهابي بمحافظة ديالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق تدمير وكر لعصابات داعش الإرهابية بضربة جوية في محافظة ديالى.

وذكرت الخلية -حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من هيئة الاستخبارات/ خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، وبعد مراقبة تحركات عناصر عصابات داعش الإرهابية في وادي الثلاب ضمن قاطع مسؤولية قيادة عمليات ديالى، تم توجيه ضربة جوية بواسطة طائرات القوة الجوية".

وأضافت أن "الضربة أسفرت عن تدمير وكر للإرهابيين".