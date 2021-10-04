شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي يدعو لانسحاب فوري للقوات الأجنبية من ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقر مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي نتائج الاجتماع الوزاري لبلدان جوار ليبيا الذي عقد نهاية أغسطس الماضي في الجزائر.

ودعا المجلس في بيان إلى انسحاب فوري وكامل للقوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا كافة قصد توفير فضاء للمسارات الوطنية لتوطيد السلم وتسوية النزاع.

وثمن جهود لجنة الاتحاد الأفريقي لتحرير وثيقة سياسية حول تأثير انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا على منطقة الساحل وعموم أفريقيا من قبل المركز الأفريقي للدراسات والبحث حول الإرهاب وتشجيع الأخير لاستكمالها وتقاسمها مع الدول الأعضاء كافة.

ودعا المجلس الأطراف الليبية إلى "بذل كل الجهود لتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية حرة وعادلة وشاملة يوم 24 ديسمبر 2021 كما تضمنته خارطة الطريق لمنتدى الحوار السياسي الليبي".

ودعا المجتمع الدولي إلى "دعم ندوة المصالحة الوطنية الليبية التي سينظمها الاتحاد الأفريقي بالتنسيق مع البلدان المجاورة"، مؤكداً ضرورة مشاركة البلدان المجاورة لليبيا كافة في الاجتماعات حول الوضع في ليبيا قصد تعزيز التعاون وتنسيق الجهود الهادفة إلى دعم مسار السلام في البلاد.