انطلاق أول مناورات روسية جزائرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت روسيا، الإثنين، عن انطلاق مناورات عسكرية مع الجزائر تعد الأولى من نوعها بين الجانبين.



ونقلت وكالة"سبوتنيك" عن ممثل الدائرة العسكرية الجنوبية أن المناورات العسكرية بدأت في أوسيتيا الشمالية.

وأضاف: "في حقل تدريب (تاتارسكويه) التابع للدائرة العسكرية الجنوبية في أوسيتيا الشمالية حدث حفل افتتاح أول مناورات روسية جزائرية مشتركة".

وشارك في الحفل ممثلو قيادة الدائرة العسكرية الجنوبية وممثلو الجيش الجزائري. وستتواصل المناورات حتى 11 أكتوبر/تشرين الأول.

كما أشارت الدائرة إلى أن المناورات تهدف لتعزيز وتطوير التعاون العسكري بين البلدين.

فيما لم تعلن الجزائر عن التدريبات العسكرية حتى الساعة 3:35 ت.غ.