شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الروسية: إصابة عسكريين سوريين اثنين بهجوم إرهابي في حلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء الأحد، عن إصابة عسكريين سوريين اثنين جراء عملية إطلاق نار استهدفت مواقع للقوات الحكومية في محافظة حلب.

وقال نائب مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء البحري، فاديم كوليت، في بيان: "تم خلال الساعات الـ24 الماضية تسجيل 17 عملية إطلاق نار من مواقع تنظيم جبهة النصرة الإرهابي في منطقة إدلب لخفض التصعيد. وتم رصد 6 هجمات في محافظة إدلب، و5 في محافظة اللاذقية و3 في محافظة حلب، و3 في محافظة حماة".

وأضاف كوليت أن هجوما من أسلحة نارية من قبل "جبهة النصرة" على مواقع الجيش السوري في منطقة بلدت رويحة في محافظة حلب أسفر عن إصابة عسكريين فيه.