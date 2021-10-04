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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أسعار ومواصفات إنفينكس ZERO X في مصر.. هواتف خاصية القمر

الإثنين 4 أكتوبر 2021

الخليج 365

ضمن هواتف الفئة المتوسطة أطلقت شركة إنفينكس في مصر سلسلة الهواتف الذكية الجديدة Zero X، والتي تتميز بقدرات عالية.



وقدمت شركة إنفينكس سلسلة هواتف Zero X، في 3 نسخ من الهواتف وهي (ZERO X Pro، ZERO X ،ZERO X NEO).

تتميز هواتف Infinix الجديدة بوجود كاميرا 60X periscope moonshot والتي تتيح للمستخدمين التقاط صور عالية الجودة لتصوير سطح القمر.

مميزات هواتف Zero X

ويأتي هاتف ZERO X Pro بكاميرا Venti الليلية فائقة الوضوح بدقة 108 ميجابكسل والتي تشتمل على عدسة بريسكوب بدقة 8 ميجابكسل مع تقريب بصري 5X، وزووم إضافي 60X ومجال رؤية 120 درجة (FOV)، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل.

ويتميز هاتف ZERO X بعدسة الكاميرا الليلية الفائقة بدقة 64 ميجابكسل التي تتكون من نفس العدسات مثل هاتف Pro، بينما تم تجهيز ZERO X NEO بكاميرا ليلية فائقة الدقة بدقة 48 ميجابكسل.

وفيما يتعلق بكاميرا السيلفي، توفر سلسلة الهواتف الذكية ZERO X كاميرا بفلاش أمامي مزدوج بدقة 16 ميجابكسل وتقنية تصوير محسّنة بالذكاء الاصطناعي لالتقاط صور سيلفي مثالية، كما تسجل مقاطع فيديو عالية الجودة بحركة بطيئة فائقة تبلغ 960 إطارًا في الثانية و فاصل زمني 4K.

مواصفات هواتف Zero X

تعمل سلسلة الهواتف الذكية ZERO X بمعالج MediaTek Helio G95 بثماني النواة 64 بت مع نواة أداء ARM Cortex-A76 وستة وحدات معالجة مركزية Cortex-A55 موفرة للطاقة مسجلة بتردد 2.05 جيجاهرتز و 2 جيجاهرتز على التوالي.

أما شاشة الهواتف فهي من النوع (AMOLED) مساحتها 6.78 بوصة.

وتأتي الهواتف ببطارية 4500 مللي أمبير مع تقنية الشحن السريع 45 وا".

وتم تجهيز أجهزة ZERO X Pro وZERO X ببطارية 4500 مللي أمبير مع تقنية الشحن السريع 45 وات وتقنية الشحن السريع الآمنة بحيث يتم شحن الجهاز حتى 40٪ في 15 دقيقة.

بينما يحتوي جهاز ZERO X NEO على بطارية أكبر بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة مزودة بتقنية الشحن السريع الآمن TÜV Rheinland بقوة 18 واط.

أسعار هواتف Zero X

سيتوفر جهاز ZERO X Pro بثلاثة ألوان: Nebula Black و Starry Silver و Tuscany Brown.

بينما سيتوفر هاتف ZERO X بلونين: Nebula Black وStarry Silver.

وستتوفر هواتف ZERO X NEO بثلاثة ألوان: Nebula Black، Starry Silver و Bahamas Blue.

وطرحت الشركة الهاتف الذكي الجديد ZERO X PRO في السوق المصري بسعر تنافسي بلغ ٥٨٨٨ جنيها.