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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قبل أيام من تشغيله.. هذه أبرز مميزات مايكروسوفت ويندوز 11

الإثنين 4 أكتوبر 2021

الخليج 365

توقع الكثيرون أن تتوقف شركة مايكروسوفت عن تغيير رقم إصدار نظام التشغيل ويندوز الشهير مع إصدار نسخة ويندوز 10 خلال عام 2015.



وبدا الأمر أن نظام التشغيل سوف يخضع للتطوير باستمرار ولكنه سيحتفظ بالاسم ويندوز 10، ولكن الشركة الأمريكية خالفت هذه التوقعات مع طرح نظام ويندوز 11 الجديد قريبا.

وأكدت شركة مايكروسوفت أن مستخدمي نظام ويندوز 10 لن يشعروا بالارتباك مع طرح الإصدار الجديد، ولكن سيتعين عليهم التعود على بعض الأمور الجديدة، وفيما يلي نظرة سريعة على أهم المزايا الجديدة في نظام مايكروسوفت ويندوز 11 الجديد:

تصميم جديد

يأتي نظام مايكروسوفت ويندوز 11 بتصميم جديد؛ حيث قامت الشركة الأمريكية بحظر الأقسام المثيرة للجدل، علاوة على أن قائمة "ابدأ" أصبحت تفتح من المنتصف بعدما تم نقل زر "ابدأ" (Start) إلى منتصف شريط المهام، ويلاحظ المستخدم وجود الحواف المستديرة في النوافذ بصفة خاصة، وكذلك تنقية مستكشف مدير الملفات وتحسين الإعدادات، ويزخر النظام الجديد بالأصوات والرموز والخلفيات الجديدة.

وظائف جديدة

يوفر نظام التشغيل الجديد من مايكروسوفت العديد من الوظائف الجديدة مثل الأدوات المصغرة، كالنوافذ، التي تحتوي على أخبار الطقس والكثير من المعلومات الأخرى، كما يوفر وضع التركيز للمستخدم إمكانية العمل دون إزعاج أو تشتيت للانتباه، ويتم تفعيل هذا الوضع في تطبيق الساعة، ولا يتوافر هذا الوضع في نظام ويندوز 10.

وبالإضافة إلى ذلك، يشتمل نظام مايكروسوفت ويندوز 11 الجديد على أجهزة سطح مكتب افتراضية، والتي تتيح للمستخدم تنفيذ بيئات عمل مختلفة سواء كانت للعمل أو الترفيه وأوقات الفراغ حتى مع استعمال شاشة واحدة، ولكن تظهر بخلفيات مختلفة.

وظيفة Snap Layouts

هذه الوظيفة عبارة عن وظيفة تجميع جديدة تهدف إلى تسهيل العمل مع الكثير من النوافذ والبرامج مع الاستفادة المثالية من سطح العرض، وتقوم هذه الوظيفة بإظهار اقتراحات الترتيب بمجرد النقر على أيقونة التكبير الموجودة في الزاوية اليمنى العليا من النافذة، وعندما يقوم المستخدم بتحديد التخطيط، فإنه يتم عرض جميع النوافذ على الشاشة تبعا لذلك، وهنا يتم إنشاء مجموعة Snap، والتي يمكن تصغيرها وتكبيرها بسهولة.

تطبيقات أندرويد

يمكن للمستخدم البحث عن تطبيقات في متجر مايكروسوفت Microsoft Store، الذي تم تجديده أيضا، بالإضافة إلى إمكانية تنزيل هذه التطبيقات من متجر أمازون واستعمالها في نظام التشغيل مايكروسوفت 11. وبالنسبة لربط البرامج فإن شركة مايكروسوفت تخطط لدمج اشتراك جهاز الألعاب إكس بوكس Game Pass وأدوات Teams في نظام ويندوز 11 الجديد.

المتطلبات التقنية

أكدت الشركة الأمريكية أن نظام التشغيل الجديد لا يحتاج إلى حواسيب جديدة، بل إنه سيعمل على نفس الحواسيب، التي تعمل بأحدث إصدار من نظام مايكروسوفت ويندوز 10، وقد تستغرق عملية التحديث للنظام الجديد، والتي ستبدأ في 5 أكتوبر/تشرين الأول، عدة أسابيع إن لم يكن شهورا، ويمكن للمستخدم التحقق مما إذا كان نظام ويندوز 11 يتوفر لحاسوبه من خلال التحديث اليدوي عن طريق قائمة "الإعدادات/تحديث ويندوز/البحث عن التحديثات".

التكلفة

أكدت شركة مايكروسوفت أن التحويل من نظام ويندوز 10 إلى الإصدار ويندوز 11 الجديد سيكون مجانا، ولكن سيتعين على المستخدم، الذي يشتري حاسوبا جديدا بنظام ويندوز 11 الجديد دفع بعض التكاليف الإضافية كرسوم للترخيص، وعند شراء حاسوب بدون نظام التشغيل ويندوز 11، فإن المستخدم سيحتاج بالطبع إلى شراء ترخيص جديد.

برامج ويندوز القديمة

التطبيقات، التي تعمل في بيئة عمل نظام ويندوز 10 و8 و7 ستعمل أيضا مع نظام التشغيل ويندوز 11 الجديد.

التحديث التلقائي

تتوقف عملية التحديث التلقائي لنظام ويندوز 11 الجديد على الحد الأدنى للمتطلبات التقنية، التي يجب أن يستوفيها النظام، وإلا فسوف يقوم معالج الإعداد بإلغاء عملية تثبيت الإصدار الجديد، وقد زادت المتطلبات التقنية بدرجة كبيرة مقارنة بنظام ويندوز 10؛ حيث يحتاج نظام مايكروسوفت إلى معالج جديد نسبيا.

ومن الأمور المهمة أيضا أن تثبيت الإصدار Home من نظام ويندوز 11 الجديد وتهيئته يتطلب أن يقوم المستخدم بتسجيل الدخول في حساب مايكروسوفت، ويمكن تثبيت النظام بدون حساب مايكروسوفت في الإصدار الاحترافي Pro فقط.

برامج الاختبار

يمكن للمستخدم التحقق مما إذا كان حاسوبه يفي بالمتطلبات التقنية لتثبيت نظام ويندوز 11 الجديد عن طريق برامج الاختبار مثل برنامج «PC Health Check» الخاص بنظام ويندوز، والذي لا يزال قيد التطوير حاليا، ويمكن للمستخدم استعمال البرنامج «WhyNotWin11» المجاني، والذي يظهر بوضوح ما إذا كان يمكن تثبيت التحديث الجديد أم لا.

وأوضحت مايكروسوفت أن نظام ويندوز 11 الجديد لا يتم تثبيته على الحاسوب تلقائيا، وبالتالي يمكن للمستخدم، الذي يمتلك حاسوبا مستوفيا للمتطلبات التقنية لا يرغب في استعمال نظام مايكروسوفت الجديد، مواصلة استعمال نظام ويندوز 10، الذي سينتهي الدعم الفني له في أكتوبر/تشرين الأول 2025، وسيصبح استعمال نظام التشغيل بعد هذا التاريخ محفوفا بالمخاطر؛ لأن الشركة الأمريكية ستتوقف عن إطلاق تحديثات أمان أو على الأقل لن تصبح هذه التحديثات مجانية للمستخدم العادي.

حواسيب ويندوز 11 الجديدة

ستقوم مايكروسوفت بطرح أول حاسوب مزود بنظام ويندوز 11 الجديد؛ حيث أعلنت الشركة الأمريكية عن طرح الحاسوب اللوحي Surface Go 3 بنظام التشغيل الجديد في 5 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، وفي نفس الشهر سيظهر جهاز Surface 8 Pro في الأسواق، ومع بداية عام 2022 تعتزم مايكروسوفت طرح اللاب توب Surface Studio بنظام ويندوز 11، والذي يأتي بشاشة لمسية قياس 14.4 بوصة، بحيث يمكن استعماله كحاسوب لوحي أو في وضع العروض التقديمية.

كما أعلنت لينوفو عن طرح اللاب توب Yoga Slim 7 Carbon بشاشة OLED قياس 14 بوصة بوزن 1.1كجم خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني، بالإضافة لقيام آسوس بطرح اللاب توب Zenbook 14X OLED وتعمل الشاشة بنسبة باعية 16:10 مع دعم تقنية HDR خلال العام الجاري أيضا.