شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: أكثر من 2000 قتيل فى 8 أشهر نتيجة الحوادث المرورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت أجهزة وزارة الداخلية الجزائرية أن حوادث الطرق خلال الأشهر الثامنة الأولى من العام الجاري خلفت ألفين و٢٦٠ قتيلا و٢٢ ألفاً و١٨ مصاباً .

وأوضحت أجهزة أمن الطرق الجزائرية، في بيان لها اليوم الأحد، بمناسبة إطلاق حملة توعوية وطنية لحماية أطفال المدارس من حوادث المرور، أن عدد قتلى حوادث الطرق ارتفع بـ 386 قتيلا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مشيرة إلى أن عدد المصابين الذي يقدر ب ٢٢ ألفاً و١٨ مصاباً، ارتفع أيضا ب 5171 مصاباً عن ذات الفترة في عام ٢٠٢٠ المنصرم .

وشملت هذه الأرقام وفقا للبيان، وقوع ١٦ ألفاً و٣٢٠ حادث مرور، من بينها ١١ ألفاًَ و٨٤٥ حادثاً في المناطق الحضارية ، و٤ آلاف و٤٧٥ في المناطق الريفية.

