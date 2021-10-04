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شكرا لقرائتكم خبر عن أول صور لفرش الساحة الغربية بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
انتهت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، من فرش الساحة الغربية بالمسجد الحرام، وتجهيزها بكافة الخدمات الميدانية والتوجيهية والإرشادية، كما تم فرش السجاد في جميع أرجاء المسجد الحرام لينعم المصلون والمعتمرون والزوار بأفضل وأرقى الخدمات خلال وفودهم لتأدية صلاة المغرب والعشاء والفجر.
ونشر حساب” إمارة منطقة مكة المكرمة”، أول صور لقيام “شؤون الحرمين” بفرش الساحة الغربية بالمسجد الحرام، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الوقائية وتكثيف عمليات التعقيم والتطهير.
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