شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة: عقوبة التحرش السجن 5 سنوات وغرامة 300 ألف ريال والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت النيابة العامة، أن التحرش جريمة موجبة للتوقيف ،تصل عقوباتها إلى السجن لمدة خمس سنوات وغرامة مالية ثلاثمائة ألف ريال ونشر ملخص الحكم المقضي به على نفقة المدان حال اكتساب الصفة النهائية.
وأضافت النيابة، عبر حسابها في “تويتر”: “يعاقب كل من حرض غيره، أو اتفق معه، أو ساعده بأي صورة كانت، على ارتكاب جريمة تحرش؛ بالعقوبة المقررة للجريمة”.
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