شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الاتحادية بالعراق تنفذ عملية تفتيش موسعة فى كركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية بالعراق، اليوم الأحد، تنفيذ عملية تفتيش عثرت خلالها على صواريخ قاذفة وعبوات ناسفة في كركوك.

وقالت القيادة - في بيان أوردته قناة (السومرية) الإخبارية - إن "قوات الشرطة الاتحادية تواصل عملياتها الأمنية في تطهير المناطق من مخلفات العصابات الإرهابية، حيث نفذت بالاشتراك مع القوات الاستخباراتية مسنودة بالجهد الهندسي ومفارز الطائرات المسيرة، عملية تفتيش منطقتي (السحيل، الحوايج) بقضاء الحويجة ب‍كركوك، وعثرت خلالها على 3 صواريخ قاذفة أر بي جي وعبوة ناسفة نوع بلازما حديدية".