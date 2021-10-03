شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول عراقى: نحن أمام استحقاق وطنى كبير يتمثل بإجراء الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، أن العراق حريص على علاقاته مع فرنسا، ويسعى إلى تطويرها في جميع المجالات، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس الفرنسي الأخيرة ومشاركته في قمة بغداد تؤكد عمق العلاقات بين البلدين. وأوضح - خلال لقائه بمكتبه، اليوم الأحد، السفير الفرنسي في بغداد إيريك شوفاليه، وفقا للوكالة الوطنية العراقية - أن أمام العراق استحقاق وطني كبير يتمثل بإجراء الانتخابات.

وجري، خلال اللقاء، بحث مجمل العلاقات العراقية الفرنسية، وسبل تطويرها بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى ملف سنجار ومخيم الهول، وسبل عودة النازحين إلى مدنهم بشكل آمن .

كما أشار الأعرجي، إلى أن أمام العراق استحقاق وطني وهو الانتخابات، وأن الحكومة والمفوضية استكملتا كافة الإجراءات المطلوبة لنجاح الانتخابات، مبينا أن التغيير يأتي من خلال المشاركة الحقيقية في الانتخابات.