شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأفريقى والولايات المتحدة يبحثان معالجة أزمة تغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحثت مفوضة الاتحاد الأفريقي للزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة السفيرة جوزيفا ساكو، مع نائب المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون المناخ جوناثان بيرشينج التعاون الثنائي المشترك وتعزيز العلاقات.

وأشارت جوزيفا ساكو - على حسابها الرسمي على "تويتر" - إلى أنها أجرت اجتماعا افتراضيا ثنائيا مثمرا مع نائب المبعوث الرئاسي الخاص للمناخ، كما قدمت في هذا السياق تهنئتها للولايات المتحدة بعد انضمامها لاتفاق باريس بشأن المناخ، والجهود المستمرة في مساعي مواجهة تغير المناخ.

وأكدت ساكو أهمية مناقشة المجالات ذات الأولوية بشأن المناخ بين الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي من أجل تعزيز أجندة إفريقيا بشأن مواجهة تغير المناخ.