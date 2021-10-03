شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية الكويت وليبيا يبحثان سبل تطوير العلاقات على مختلف الأصعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية الدكتورة نجلاء المنقوش، أوجه العلاقات التاريخية الراسخة والمتينة التي تربط البلدين والشعبين وسبل تطويرها في المجالات كافة وعلى مختلف الأصعدة لاسيما الاستثمارية والاقتصادية والتجارية والنفطية منها.

واستعرض الجانبان - خلال جلسة مباحثات رسمية اليوم الأحد في ديوان عام وزارة الخارجية الكويتية، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية، بمناسبة زيارة وزيرة الخارجية الليبية الرسمية إلى الكويت - آخر المستجدات الإقليمية والدولية والأوضاع على الساحة الليبية والجهود المتواصلة المبذولة لتعزيز العملية السياسية المنشودة، بالإضافة لمناقشة أهمية الحفاظ على الزخم الذي حققته الزيارات رفيعة المستوى بين الجانبين خلال العام الجاري وعلى ضرورة تفعيل أعمال اللجنة الكويتية الليبية المشتركة الموقعة بين البلدين عام 2010.

كما أكد وزير الخارجية الكويتي - خلال اللقاء - حرص بلاده، خلال رئاستها لمجلس جامعة الدول العربية للدورة 156 على المستوى الوزاري، على العمل مع أشقائها من الدول العربية لتحقيق توازن عربي موحد لدعم ليبيا باستكمال المرحلة الانتقالية وعقد الانتخابات العامة في موعدها المقرر لها بتاريخ 24 ديسمبر 2021.

ومن جانبها، أثنت وزيرة خارجية ليبيا على الجهود الكبيرة التي تبذلها الكويت لاستتباب الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة.