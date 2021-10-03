شكرا لقرائتكم خبر عن حسين القحطاني: هذه المناطق الأكثر تأثراً في المملكة بإعصار «شاهين» غدًا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365: فريق التحرير:

كشف حسين القحطاني، الناطق الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، عن تأثر المملكة بشكل غير مباشر بإعصار “شاهين”، كون المملكة تطل على البحر الأحمر والخليج العربي.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج ” يا هلا”، أن بعض مناطق المملكة ستتأثر بمنخفض جوي، بدءاً من مساء يوم غد الإثنين، كجنوب المنطقة الشرقية وجنوب منطقة الرياض والمناطق الداخلية الجنوبية ونجران وجازان ومرتفعات مكة، مؤكدًا أن الأمطار ستكون متوسطة إلى غزيرة.

وأشار “القحطاني، إلى أن هذه الموجة ستستمر حتى اليوم الجمعة القادمة.

وفي نفس السياق؛ دعت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع إلى توخي الحيطة وفقًا لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد بتوقع تأثر أجواء المملكة بمنخفض جوي يتسبب بحالة هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، ابتداء من الإثنين حتى يوم الجمعة القادم على مناطق (الرياض – والمنطقة الشرقية – وعسير – ونجران – ومكة المكرمة) يصاحبها رياح نشطة السرعة قد تؤدي إلى جريان السيول.