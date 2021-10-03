وزيرة الخارجية الليبية: مجموعات من المرتزقة انسحبت من البلاد

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت المنقوش في تصريحات على هامش مؤتمر صحفي مع نظيرها الكويتي: "بخصوص ملف المرتزقة هو ملف شائك ولكن أيضا بخصوص انسحاب بعض المرتزفة هو خبر صحيح، ولكن هذه بداية بسيطة جدًا، لازلنا نسعى إلى تنظيم أكبر وشامل لخروج المرتزقة".

وأضافت المنقوش: "هذا ما نسعى إليه، وهذا أحد أهداف مؤتمر استقرار ليبيا الذي سينعقد في هذا الشهر، لوضع خطة من قبل لجنة 5+5 لخروج المرتزقة بالكامل من الأراضي الليبية وفق جدول زمني ومفصل".

وكان البيان الختامي لمؤتمر وزراء خارجيات دول جوار ليبيا، الذي أقيم في الجزائر أكد ضرورة سحب القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، وضرورة إشراك دول الجوار الليبي في أي مسارات بشأن تلك المسألة.

كما دعا الوزراء إلى تفعيل الاتفاقية الرباعية بين ليبيا ودول الجوار لتأمين الحدود المشتركة، ورحبوا بمقترح مصر باستضافة الاجتماع القادم لوزراء خارجية دول جوار ليبيا في موعد يتم الاتفاق عليه لاحقا.

وكانت تقارير إعلامية أفادت بأنه قد بدأ العمل بشكل فعلي على تجميع المقاتلين الأجانب في ليبيا بهدف إخراجهم من البلاد قبل الانتخابات المقررة في الـ24 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.