الإمارات تصدر قرارا عاجلا مع قرب إعصار "شاهين" المدمر من مدينة العين

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021 / HAITHAM AL-SHUKAIRI

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية، إنه "نظرًا لتقلب الظروف الجوية، خاصة مع ضرب إعصار شاهين لسلطنة عمان، سيتم تطبيق المزيد من الإجراءات الاحترازية في مدينة العين، تشمل تفعيل العمل عن بعد في الجهات والشركات الحكومية كما تم إغلاق مدخل جبل حفيت، وإغلاق خيم فحص وتطعيم كورونا ".

وأهابت الجهات المختصة بجميع سكان مدينة العين تجنب الخروج من المنزل إلا للحالات الطارئة، فيما تقوم الجهات المعنية بالعمل على مدار الساعة بشكل استباقي لتقييم أوضاع الوحدات السكنية في المناطق المتوقع تأثرها، ونقل العائلات إلى مواقع آمنة، كما حثت السلطات الإماراتية الجمهور على الاستمرار في أخذ الحيطة والحذر ومتابعة المستجدات من المصادر الرسمية.

وكانت السلطات الإماراتية، أعلنت أمس السبت، رفع درجات التأهب والاستعداد تحسبا للعاصفة المدارية "شاهين" في بحر العرب والتي تحولت إلى إعصار من الدرجة الأولى.

وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات الإماراتية، إن "الجهات المعنية على درجة عالية من التأهب والاستعداد"، متوقعة "تأثر الجهات الساحلية الشرقية للبلاد من الحالة المدارية شاهين بدءا من الأحد، وأن تستمر الحالة المدارية حتى الثلاثاء"، محذرة من ارتياد الشواطئ والاقتراب من مناطق الأودية والسيول كإجراء استباقي بعد اقتراب الحالة المدارية شاهين.

وسجلت سلطنة عمان هبوبًا لرياح الإعصار شاهين، وتعرضت المناطق الساحلية إلى حالة جوية سيئة وطالبت السلطات الحكومية من السكان مغادرة منازلهم والبقاء فى مراكز إيواء أعلنت عنها لعدم التضرر من آثار الإعصار الذي تتعرض له المدن الساحلية في سلطنة عمان.

وأوردت وكالة الأنباء العمانية، أن أمطارا شديدة الغزارة ستتساقط في العاصمة، مسقط، نتيجة إعصار شاهين، مؤكدة إنقاذ العشرات من الأشخاص، على الأقل، حتى الآن، بالتوازي مع التحذير الثالث لهيئة الطيران المدني في عمان بشأن إعصار "شاهين". وأصدرت هيئة الطيران المدني في سلطنة عمان، مساء السبت، تحذيرا حول الإعصار المتوقع أن يضرب سواحل البلاد يومي الأحد والاثنين.

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