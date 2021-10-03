الإعصار "شاهين" يؤثر عن بعد على 5 مناطق سعودية خلال الأيام المقبلة

دبي - محمود عبدالرازق - وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بجميع المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر على خلفية توقعات بتأثر أجواء المملكة بمنخفض جوي.

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ويتوقع أن يتسبب هذا المنخفض في هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على الرياض ومكة المكرمة وعسير ونجران والمنطقة الشرقية.

وستكون الأمطار مصحوبة برياح نشطة السرعة قد تتسبب في جريان السيول، بحسب المصدر ذاته.

وفيما يتوقع أن تتأثر مناطق مكة المكرمة ونجران وعسير بأمطار متوسطة، يومي الأربعاء والخميس، يتوقع أن تتأثر المنطقة الشرقية بأمطار من متوسطة إلى غزيرة يومي الاثنين والثلاثاء، ويمتد التأثير إلى أجزاء من الرياض يومي الثلاثاء والأربعاء.

وأهاب الدفاع المدني السعودي بتوخي الحذر والحيطة، وتجنب التواجد في أماكن تجمع السيول، والالتزام بتعليماته عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

ومساء اليوم الأحد، وصل الإعصار شاهين إلى اليابسة في ولايتي المصنعة والسويق شمالي سلطنة عمان مصحوبا برياح قوية وصلت سرعتها إلى 150 كيلومتر في الساعة.

فيما يتوقع أن يصل الإعصار المداري إلى مناطق في الإمارات، بينها مدينة العين التابعة لإمارة أبوظبي، بدءا من غد الاثنين، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

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