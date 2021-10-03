شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فيديوهات ترصد أثار إعصار شاهين المدمرة بسلطنة عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن التلفزيون العمانى، اليوم تراجع الإعصار "شاهين" إلى عاصفة مدارية بعد دخوله اليابسة، وأكدت وكالة أنباء عمان أن عين الإعصار شاهين بدأت تدخل بين ولايتي المصنعة والسويق برياح سرعتها 150 كلم في الساعة.

وتداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديوهات ترصد الأثار المدمرة لإعصار شاهين.

وتسبب الإعصار شاهين فى رفع حالة الطوارئ فى سلطنة عمان، ووفق ما أوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية في سلطنة عمان أن الإعصار المداري "شاهين" تقدر سرعته حول المركز بـ 64 عقدة (116 كم/ ساعة)، ومن المحتمل أن يستمر الإعصار المداري في حركته باتجاه سواحل محافظة شمال الباطنة، فيما أصدرت السلطات تحذيرات للمواطنين أمس واليوم بهذا الشأن. وفق وكالة الأنباء العمانية .

وقد تسبب الإعصار فى قطع الحركة في شوارع محافظة مسقط عدا طريق مسقط السريع وسوف يسمح لحركة الحالات الطارئة والإنسانية إلى حين مرور الإعصار (شاهين) وانتهاء تأثيراته على محافظة مسقط لتزايد الحركة غير الضرورية وتحركات المركبات والأفراد وما يسببه من حالات احتجاز للمركبات.

وقد تم تسجيل حالتين مفقودين فقدان أحدهما لطفل في تجمعات مائية وانجراف آخر بداخل مركبته بولاية العامرات.

وعلى صعيد متصل، أوضح المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة القول إنه جرى إغلاق شارع السلطان قابوس (برج الصحوة - جسر القرم) حتى إشعار آخر، موجها الدعوة إلى استخدام الطرق البديلة المؤدية إلى طريق مسقط السريع إلى أن تتم إعادة الطريق للوضع الطبيعي.

وأهابت هيئة الطيران المدني بالجميع ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية والابتعاد عن الأماكن المنخفضة، كما حذرت من ارتياد البحر خلال هذه الفترة.

وأعلنت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في سلطنة عمان، عن قطع الحركة المرورية على طريق السلطان قابوس، وأكدت على ارتفاع منسوب المياه بمنطقة الزاهية بولاية مطرح، حيث جرى توجيه المواطنين والمقيمين بالصعود إلى أعلى منازلهم.

وأعلنت إدارة مطارات سلطنة عمان اليوم الأحد، تأجيل جميع الرحلات من وإلى مطار مسقط الدولي إلى المساء أو حتى إشعار آخر جراء الأحوال الجوية.

وقالت مطارات عمان في تغريدة في حسابها الرسمي على تويتر: "نود التنبيه إلى أن كل الرحلات من وإلى مطار مسقط الدولي قد تم تأجيلها وإعادة جدولتها إلى وقت لاحق مساء اليوم أو حتى إشعار آخر وذلك تجنباً لأي مخاطر قد تنجم عن التأثير المباشر للأنواء المناخية على سير العمليات في المطار".

أوضح قطاع الخدمات الأساسية فى السلطنة فصل التيار الكهربائي احترازيا عن محطة السيب الفرعية لتوزيع الكهرباء، وسيؤدي ذلك إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة المحيطة بنادي السيب ووادي اللوامي.