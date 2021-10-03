شكرا لقرائتكم خبر عن التلفزيون العمانى: تراجع الإعصار "شاهين" إلى عاصفة مدارية بعد دخوله اليابسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن التلفزيون العمانى، اليوم تراجع الإعصار "شاهين" إلى عاصفة مدارية بعد دخوله اليابسة، وأكدت وكالة أنباء عمان أن عين الإعصار شاهين بدأت تدخل بين ولايتي المصنعة والسويق برياح سرعتها 150 كلم في الساعة.

وتسبب الإعصار شاهين فى رفع حالة الطوارئ فى سلطنة عمان، ووفق ما أوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية في سلطنة عمان أن الإعصار المداري "شاهين" تقدر سرعته حول المركز بـ 64 عقدة (116 كم/ ساعة)، ومن المحتمل أن يستمر الإعصار المداري في حركته باتجاه سواحل محافظة شمال الباطنة، فيما أصدرت السلطات تحذيرات للمواطنين أمس واليوم بهذا الشأن. وفق وكالة الأنباء العمانية .