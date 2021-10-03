شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: تفعيل العمل عن بعد في الجهات الحكومية في العين غدا بسبب الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أنه تم تفعيل العمل عن بعد في الجهات والشركات الحكومية في مدينة العين الإماراتية غدا، بسبب الظروف الجوية خاصة مع ضرب إعصار شاهين لسلطنة عمان، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قالت هيئة الطوارئ والأزمات في أبوظبي: المدارس والجامعات في المناطق المتوقع تضررها تحولت للتعليم عن بعد.

وقالت هيئة الطوارئ والأزمات: نوصي بمتابعة المستجدات من المصادر الرسمية والالتزام بتطبيق التدابير الاحترازية.