شكرا لقرائتكم خبر عن قطع احترازي للكهرباء في بعض مناطق ولاية السويق بعمان بسبب العاصفة شاهين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن هناك قطع احترازي للكهرباء في بعض مناطق ولاية السويق بعمان بسبب العاصفة شاهين.

وفى وقت سابق تعرضت سلطنة عمان خلال الساعات من صباح اليوم، لهبوب رياح قوية مصاحبة للإعصار شاهين، وضرب المناطق الساحلية بقوة، وتتوالى اللقطات والصور على مواقع التواصل الاجتماعي التي تظهر الحالة الجوية السيئة التي تتعرض لها بعض المدن في عمان.

ووسط هذه الأجواء العاصفة، انتشر مقطع فيديو لصياد متهور يتحدى الأجواء السيئة للإعصار "شاهين" وركب قاربه مجازفاً بحياته وراح يناطح الأمواج العاتية التي كادت تقلب قاربه رأساً على عقب، في مشهد أثار استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وفق ما نقلت صحيفة البيان الإماراتية.