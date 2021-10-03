بالأرقام.. جواز السفر الإماراتي الأقوى في العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

قفز جواز السفر الإماراتي مجدداً إلى المركز الأول عالمياً، حسب مؤشر "باسبورت إندكس" التابع لشركة آرتون كابيتال للإستشارت المالية العالمية.



يأتي ذلك التقدم رغم من تحديات السفر المرتبطة بجائحة «كوفيد 19»، حيث قامت العديد من دول العالم خلال العام الماضي بإغلاق حدودها أمام المسافرين كإجراء احترازي.

وبحسب «باسبورت إندكس» تقدم جواز السفر الإماراتي منفرداً في المركز الأول عالمياً بدخول 152 دولة حول العالم، منها 98 دولة من دون تأشيرة مسبقة، و54 دولة يتم الحصول على تأشيراتها عبر الإنترنت أو بمجرد الوصول، وذلك بفارق دخول 6 دول عن المركز الثاني الذي احتلته نيوزيلندا بدخول 146 دولة من دون تأشيرة.

وبحسب المؤشر العالمي احتلت المركز الثالث عالمياً 9 دول بدخول 144 دولة وهي: ألمانيا، فنلندا، النمسا، لوكسمبورج، إسبانيا، إيطاليا، سويسرا، كوريا الجنوبية، أستراليا، كما تحتل حالياً جوازات 6 دول أخرى المركز الرابع عالمياً بدخول 143 دولة حول العالم بدون تأشيرة مسبقة وهي: السويد، هولندا، الدنمارك، بلجيكا، البرتغال، وآيرلندا.

وجاء في المركز الخامس عالمياً جوازات كل من فرنسا، مالطا، جمهورية التشيك، اليونان، بولندا، المجر، المملكة المتحدة، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية بدخول 142 دولة بدون تأشيرة مسبقة.

ويذكر أنه كان وقبل انتشار جائحة كورونا مطلع العام 2020 كان جواز السفر الإماراتي يحتل المرتبة الأولى عالمياً من حيث القوة حسب التصنيف العالمي، وذلك منذ صعوده إلى المركز الأول في ديسمبر 2018 حيث كان يتيح لحامله دخول 178 دولة، منها 118 دولة بلا تأشيرة مسبقة، و60 دولة بتأشيرة إلكترونية أو لدى الوصول للمطار.

وتسببت جائحة كورونا في تعطيل حركة السفر عالمياً، مما أدى إلى انخفاض قوة جوازات السفر بسبب استمرار بعض الدول بإغلاق حركة الدخول والخروج منها بسبب تفشي الجائحة فيها، وعلى الرغم من تلك التحديات، ظل جواز السفر الإماراتي محتفظاً بقوته.

ويشار إلى أنه في عام 2015، تلقى جواز السفر الإماراتي دفعة قوية وفقاً للمؤشر، بعد صدور قرار إعفاء المواطنين من تأشيرة «شينجن» لدول الاتحاد الأوروبي شملت 26 دولة، إضافة إلى 8 دول أخرى في أوروبا خارج دول الاتحاد.