عمان... عين الإعصار تدخل بين المصنعة والسويق برياح قوية تقتلع ما في طريقها... فيديوهات

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إن عين الإعصار المداري دخلت، مساء اليوم الأحد، بين الولايتين مصحوبة بأمطار عزيزة جدا.

وأضافت أن سرعة الرياح على جدار الإعصار تصل ما بين 120 و150 كيلو متر في الساعة.

وأفادت بأنه تم قطع التيار الكهربائي في مناطق بولاية السويق التي تشهد أمطارا غزيزة جدا وذلك كإجراء احترازي.

ونقلت عن مدير العمليات بقيادة شرطة محافظة الجنوب إنه تم استقبال 430 شخصا في 10 مراكز إيواء بولايتي بركاء والمصنعة من بينهم 329 مواطنا و101 وافدا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات مروعة لأمطار غزيرة ورياح قوية تقتلع كل ما في طريقها في المصنعة والسويق، مما آثار دمارا لحق ببعض المنازل جراء الإعصار.