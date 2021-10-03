مجدي لـ"سبوتنيك": مصر تشارك في "إكسبو 2020" بأحدث اكتشافاتها

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت شيماء مجدي، مديرة إدارة الأرشيف العلمي في وزارة السياحة والآثار المصرية ومرافقة التابوت، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد: "هذه المشاركة فريدة من نوعها بالنسبة لمصر، لأن التابوت الذي نشارك به هو من المستنسخات المصرية الجديدة واكتشفناه حديثا خلال السنة الماضية وهو تابع للمجلس الأعلى للآثار في صقاره وهو واحد من مجموعة توابيت اكتشفناهم".

وأضافت مجدي: "الفريد أنه تابوت خشبي ملون ولم يعرض في مصر بعد ولا في أي مكان وهذا هو العرض الأول له هنا في الإمارات بإكسبو 2020 ولهذا السبب اخترناه تحديدا ليكون كأيقونة للتعرف على الحضارة المصرية عن طريق عرضه هنا".

وتابعت: "نحنا نعمل دائما في وزارة السياحة والآثار على المشاركة في معارض خارج مصر للتعريف بالحضارة المصرية القديمة ونشرها بالعالم، وهذا التابوت اخترناه لتحقيق هذا الغرض كونه يعرض لأول مرة في معرض عالمي مثل إكسبو".

وحرصت معارض إكسبو العالمية منذ انطلاقها في عام 1851، على الاحتفاء بقدرات الإنسان وإبداعاته، حتى أصبحت تشكل منصة، يجتمع العالم تحت مظلتها مرة كل خمس سنوات، بهدف الاحتفاء بالإنسان وأفكاره.