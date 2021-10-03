تقرير: إسرائيل قتلت 4 مقدسيين واعتقلت 134 في سبتمبر

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك وفق ما ورد في التقرير الشهري لمحافظة القدس الفلسطينية، بشأن الانتهاكات الإسرائيلية خلال سبتمبر/أيلول الماضي، وصل وكالة سبوتنيك نسخة منه.

© REUTERS / Eliana Aponte/File Photo

وبحسب التقرير، "أعدمت قوات الاحتلال 4 مقدسيين، وهم الطبيب المقدسي "حازم الجولاني" في البلدة القديمة، و"زكريا بدوان" و"أحمد زهران " و"محمود حميدان"، من بلدة بدّو شمال غرب القدس المحتلة، كما احتجز الاحتـلال جثامينهم الأربعة".

ورصد التقرير 33 إصابة بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز نتيجة "استعمال قوات الاحتلال القوة المفرطة ضدّ المقدسيين في مختلف أنحاء العاصمة المحتلة".

وشهد الشهر الماضي اقتحام 6 آلاف و451 مستوطنا إسرائيليا باحات المسجد الأقصى، معظمهم خلال عيد "العرش" اليهودي، والذي أدى خلاله ما يزيد عن 3500 مستوطن صلوات وشعائر تلمودية علنّية خلال اقتحامهم باحات الأقصى، وفق التقرير.

وشهدت محافظة القدس تسجيل 16 اعتداء نفذها مستوطنون بحق مقدسيين، من بينهم 9 اعتداءات "بالطعن ومحاولة الخنق والدهس والضرب المبرح والرمي بالحجارة في أماكن عملهم".

وخلال الفترة ذاتها، نفذت القوات الإسرائيلية 134 عملية اعتقال بحق مقدسيين، وأصدرت المحاكم الإسرائيلية 17 حكما بالسجن الفعلي تراوحت بين شهرين إلى 42 شهرا بحق المعتقلين.

كما تم تجديد الاعتقال الإداري (بدون محاكمة) بحق 5 معتقلين آخرين، وصدر 15 حكما ضد مقدسيين بالإبعاد، من بينها 9 قرارات بالإبعاد عن المسجد الأقصى.

وقال التقرير إن بلدية القدس الإسرائيلية أجبرت 4 مقدسيين على هدم منازلهم في بلدات سلوان وبيت حنينا وجبل المكبر.

واتهم التقرير إسرائيل بتجريف أراضي "المقبرة اليوسفية"، استعدادا " لتحويلها إلى حديقة توراتية ومنع الدفن فيها"، و"تنفيذ مشروع "تسوية الأراضي" في مدينة القدس المحتلة والذي يهدف إلى ضم ما تبقى من العقارات والأراضي الفلسطينية".

للاطلاع على المزيد من أخبار فلسطين اليوم عبر سبوتنيك