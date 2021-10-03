وزير النفط العراقي: سعر 100 دولار للبرميل لن يكون مستداما لأسواق النفط

دبي - محمود عبدالرازق - وقال عبد الجبار في تصريح لقناة "سكاي نيوز": "سعر 100 دولار للبرميل لن يكون مستداما لأسواق النفط".

كما ترأس وزير النفط العراقي اجتماعاً لمتابعة خطط تنفيذ مشروع مصفى كربلاء النفطي وسير الأعمال الجارية من قبل ائتلاف الشركات الكورية.

وشدد وزير النفط على أهمية الإسراع في تنفيذ الأعمال المكملة للمشروع وفق خطط الوزارة، وتعويض فترة التوقفات الإجبارية، بسبب تداعيات "كوفيد 19"، وتذليل جميع المعوقات الفنية والادارية، وصولاً للمواعيد المقررة.

هذا وقد حضر الاجتماع وكيل الوزارة لشؤون التوزيع حامد يونس ومدير عام شركة مصافي الوسط ومدير عام الدائرة الفنية وعدد من المسؤولين في الإدارة المشتركة للمشروع.