شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجلس السيادي السوداني يؤكد على أهمية الشراكة لحماية انتقال السلطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان على أهمية الشراكة لحماية الانتقال حتى إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وهنأ رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان الشعب السودانى بحلول الذكرى الأولى لتوقيع اتفاق جوبا لسلام السودان، مؤكدا أن الاتفاقية شكلت منعطفا تاريخيا فى طريق السودان نحو السلام المستدام والديمقراطية والعدالة والتنمية.

وأكد البرهان - فى بيان اليوم الأحد بهذه المناسبة - الالتزام الكامل بتنفيذ الاتفاق مع شركاء السلام الموقعين على الاتفاقية، لافتا إلى أن الموقعين على الاتفاقية شاركوا فعلا فى توسعة قاعدة المشاركة السياسية بالسودان بالانضمام إلى مؤسسات الحكم الانتقالي.