شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يرسل بعثة من الجامعة العربية لمراقبة الانتخابات فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بإيفاد بعثة، برئاسة الأمين العام المساعد، السفير سعيد أبو علي لمراقبة الانتخابات النيابية في جمهورية العراق والمقرر إجراؤها في 10 أكتوبر 2021.

ويأتى قرار أبو الغيط تلبية للدعوة التي تلقتها جامعة الدول العربية من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في جمهورية العراق بشأن مشاركة جامعة الدول العربية في مراقبة انتخابات مجلس النواب العراقي المبكرة

وقد وصلت البعثة إلى جمهورية العراق بتاريخ 3 أكتوبر 2021 لتشارك في تقييم مختلف جوانب العملية الانتخابية بكل حيادية وتجرد، بما في ذلك الحملات الانتخابية للمرشحين والاقتراع وعد وفرز الأصوات، والتأكد من مطابقتها للقوانين والأنظمة العراقية والمعايير الدولية، وستقوم غرفة عمليات جامعة الدول العربية بالتنسيق والتواصل مع المراقبين على مدار يوم الاقتراع. حيث ستصدر البعثة بيانها التمهيدي عقب انتهائها من عملية المراقبة، وستصدر تقريرها النهائي المتضمن ملاحظتها التفصيلية حول المهمة والتوصيات الخاصة بذلك، ورفعه إلى معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، وإرساله إلى الجهات المعنية في جمهورية العراق.

وفي هذا الإطار تعرب بعثة جامعة الدول العربية عن تطلعها بأن يجرى هذا الاستحقاق الانتخابي في أفضل الأحوال وأن تعكس نتائجه إرادة الشعب العراقي في اختيار ممثليه وفق إرادته الحرة، وأن يصب ذلك في تعزيز أمن واستقرار ووحدة العراق الوطنية، تحقيقاً لطموحات الشعب العراقي في التنمية والازدهار.