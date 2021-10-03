شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة خارجية السودان تؤكد متانة العلاقات الثنائية مع المملكة المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزيرة خارجية السودان الدكتورة مريم الصادق المهدي متانة العلاقات الثنائية بين بلادها والمملكة المتحدة، معربة عن رغبة السودان في تطوير تلك العلاقات، خاصة في ظل هذه المرحلة الجديدة والمهمة التي يمر بها من تاريخه.

وأعربت المهدي - خلال لقائها بالسفير جيليز ليفر سفير المملكة المتحدة الجديد في السودان، اليوم الأحد بمناسبة تقديم نسخة من أوراق اعتماده - عن التطلع إلى الاستفادة من الخبرات البريطانية في مختلف المجالات، بما فيها مجالات التدريب المهني والفني وتدريب الدبلوماسيين السودانيين، خاصة في مجال حقوق الإنسان.

ومن جهته، أعرب السفير جيليز ليفر عن استعداد المملكة المتحدة لدعم عملية الانتقال الديمقراطي في السودان، والدفع بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب عبر حوار استراتيجي بناء يرتقي بالعلاقات الثنائية إلى درجة الشراكة، مؤكدا استعداد بلاده لتقديم خدمات للسودان في مجال التدريب المهني، بما فيه تدريب الدبلوماسين بوزارة الخارجية.