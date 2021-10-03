شكرا لقرائتكم خبر عن صياد متهور يناطح الإعصار شاهين ويركب الأمواج مجازفاً بحياته.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت سلطنة عمان خلال الساعات من صباح اليوم، لهبوب رياح قوية مصاحبة للإعصار شاهين، وضرب المناطق الساحلية بقوة، وتتوالى اللقطات والصور على مواقع التواصل الاجتماعي التي تظهر الحالة الجوية السيئة التي تتعرض لها بعض المدن في عمان.

ووسط هذه الأجواء العاصفة، انتشر مقطع فيديو لصياد متهور يتحدى الأجواء السيئة للإعصار "شاهين" وركب قاربه مجازفاً بحياته وراح يناطح الأمواج العاتية التي كادت تقلب قاربه رأساً على عقب، في مشهد أثار استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وفق ما نقلت صحيفة البيان الإماراتية.



الراكب وسط الموج



الصياد يهدد حياته



راكب الامواج يتحدى الاعصار

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو على نطاق واسع في سلطنة عمان، وتساءل البعض عن سبب هذه المجازفة الخطيرة التي قد تؤدي إلى مقتله، بينما تساءل آخرون عن مدى الصحة العقلية للصياد مطالبين بردع مثل هذه التصرفات الغير مسؤولة.

وشهدت سلطة عمان خلال الساعات الماضية هبوب رياح الإعصار شاهين، وتعرضت المناطق الساحلية إلى حالة جوية سيئة رافقها مطالبة السلطات للسكان مغادرة منازلهم والبقاء فى مراكز إيواء أعلنت عنها لعدم التضرر من آثار الإعصار الذي تتعرض له المدن الساحلية في سلطنة عمان الان.

وانتشرت مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعى، إضافة إلى مقاطع مصورة أخرى نشرتها وكالة الأنباء العمانية، والتى تظهر الحالة الجوية السيئة التي تتعرض لها بعض المدن في عمان، وهطول الأمطار بغزارة في أماكن متفرقة من السلطنة، وعلى رأسها منطقة الوادي الكبير في ولاية مطرح، وولاية بوشر، والوطية، وشاطئ مطرح، والعديد من المنطقة البحرية في عمان.

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات من انهيار جبلي جزئي في الوطية بمحافظة مسقط، بسبب الأمطار الغزيرة الناتجة عن إعصار شاهين، إضافة إلى مشاهد أخرى للسيول وهي تسير في شوارع منطقة الوادي الكبير في ولاية مطرح بمحافظة مسقط، وأيضا لقطات من اجتياز الأمواج العاتية حاجز الحماية في شاطئ مطرح، وتصل للشوارع المحاذية.