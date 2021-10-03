شكرا لقرائتكم خبر عن عاهل الأردن يؤكد دعم بلاده لسيادة واستقرار سوريا فى اتصال هاتفى مع بشار الأسد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الديوان الملكي الأردنى أن العاهل الأردنى الملك عبد الله الثاني ناقش هاتفيا مع الرئيس السورى بشار الأسد العلاقات الثنائية بين البلدين اليوم الأحد، وأعلن الديوان الملكي الأردنى أن الملك عبد الله الثانى بحث هاتفيا مع الرئيس السورى بشار الأسد "تعزيز العلاقات بين البلدين".

وأضاف الديوان الملكي أن خلال المحادثة، أكد ملك الأردن دعم بلاده لجهود الحفاظ على سيادة واستقرار سوريا، ومنذ أيام استأنفت سوريا والأردن العمل رسميا في المعبر الحدودى "النصيب - جابر" المشترك، وذلك بعد توقفه لأكثر من عام على خلفية جائحة كورونا.

واختتمت منذ أيام في العاصمة الأردنية عمان الاجتماعات الوزارية (السورية - الأردنية) الموسعة التي انعقدت على مدار يومين، بهدف تعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات الاقتصادية.

وتوصل الجانبان خلال المباحثات إلى رؤى مشتركة وتفاهمات تعزز التعاون الاقتصادي في مجالات التجارة والطاقة والزراعة والمياه والنقل، وبالشكل الذي يعود بالفائدة على البلدين.

وأكد الوزراء من الجانبين أهمية وضع تصور لرفع مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين، ومعالجة أى صعوبات تواجه حركة التبادل التجاري والنقل، والدفع باتجاه تعزيز الشراكة في مجالات الطاقة والمياه والزراعة خدمة لمصالح كل طرف.