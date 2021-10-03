عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة تواصل تقديم خدماتها الطبية للاجئين السوريين في مخيم الزعتري في الأردن

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس : واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها الطبية للاجئين السوريين في مخيم الزعتري في المملكة الأردنية الهاشمية.

واستقبلت العيادات يوم أمس 403 مرضى، منهم 156مريضا في عيادة الطب العام، وراجع عيادة الباطنية 55 مريضا، فيما استقبلت عيادات الأطفال 67 مريضا، واستقبل قسم الطوارئ 11 مريضا، وراجع 39 مريضا عيادة الأسنان.

كما تم استقبال 57 حالة في العيادة النسوية، فيما استقبلت عيادة الأذن والأنف 29 مريضا يعانون من التهابات في الجيوب والبلعوم واللوز والأذن الوسطى، كما تم عمل 9 تحليلات ل 8 مرضى بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، وتم إجراء 35 صورة أشعة لـ 23 مريضا، كما تم إعطاء 47 لقاحا لـ 17 مريضا، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 374 وصفة طبية.