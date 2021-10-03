من الاتهام بالإلحاد إلى المنع من الغناء... القصة الكاملة لأزمة مروان بابلو وشب جديد

دبي - محمود عبدالرازق - ووصلت الأزمة إلى تدخل من نقابة المهن الموسيقية في مصر، فقررت منع بابلو من الغناء، وربما لا يتوقف الأمر عند ذلك إذ اتهم عدد من مستخدمي مواقع التواصل مروان وشب جديد بـ"الإلحاد" في مواجهة فريق آخر يرى أن ما حدث لا يتسحق كل هذه الضجة المثارة.

بداية الأزمة

بدأت الأزمة بعد تداول مقطع مصور من الحفل الذي أقيم في القاهرة مساء الجمعة، وفيه يشارك مغني الراب الفلسطيني شب جديد مروان بابلو الغناء.

وهو أول حفل يشارك فيه بابلو بعد قراره اعتزال الغناء في مارس/ آذار 2020، لكنه تراجع عن قراره وعاد للجمهور مرة أخرى مع بداية عام 2021 وطرح فيديو كليب بعنوان "الغابة".

وشارك في الحفل الأول له بعد عودته إلى الغناء عدد واسع من الجمهور قدره البعض بحوالي 20 ألف مشارك، إذ نفدت كل تذاكر الحفل، وحدث تدافع وتزاحم أمام بوابات الدخول إلى الحفل.

​وأثناء الحفل سمعت موسيقى لحن ابتهال "مولاي" للمبتهل المصري سيد النقشيندي، ألحان بليغ حمدي، التي تقول بدايتها "مولاي اني ببابك قد بسطت يدي.. من لي ألوذ به إلاك يا سندي"، إلا أن شب جديد بدل كلمات الأغنية، وغنى على نفس اللحن نفس الكلمات مع تبديل كلمة "مولاي" لتكون "مروان" في إشارة منه إلى مروان بابلو.

ورغم أن حضور الحفل كما يظهر في المقاطع المتداولة استقبلوا ما قام به شب جديد بالضحك إلا أنه مع نشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي ثار جدل واسع بين رافض لما قام به شب جديد ومتقبل أن الأمر لا يتعدى كونه "مجرد هزار".

رد فعل عنيف

فور تناول الأزمة على مواقع التواصل الاجتماعي أصدرت نقابة المهن الموسيقية، قرارا بمنع التعامل مع المؤدي مروان بابلو، باعتباره أحد مؤديي الراب.

وقالت النقابة إن مروان ليس عضوا في النقابة، ويحصل على تصريح اليوم الواحد لإقامة الحفلات.

وأخطرت النقابة، بحسب بيان لها، الجهات والهيئات والمتعهدين بقرار منع التعامل معه، بدعوى أنه "تناول في إحدي حفلاته ابتهالا دينيا ثابتا، ويحمل معاني روحانية وقيم سامية لدى المصريين، مستهينا بهذا الدعاء بابتذال، وأفرغه من محتواه الأخلاقي، وجعله وكأنه عن ذات المؤدي".

وأضافت النقابة أن مقاطع من الحفل تناولت "ألفاظا خرجت عن كل الأخلاق والتقاليد الحميدة، وهو الأمر الذي أصاب المصريين بخيبة أمل".

شب جديد يبرأ مروان

مع تصاعد الأزمة، وتزايد الهجوم على مروان بابلو، قدم شب جديد اعتذاره عما حدث في الحفل معتبرا أنه "سوء تفاهم"، وكتب شب جديد على خاصية الأستورى عبر حسابه على "انستغرام": "أولا كل الشكر والتقدير للجمهور على الحفلة الجامدة.. ثانيا أنا أعتذر بشدة على سوء التفاهم الذى حصل".

​وتابع شب جديد: "كل الحب والاحترام لأخوى مروان، واضح إني أسأت التقدير في العبارة اللي قلتها، ولو أني كنت أعرف إنه اللي حصل حساس ومسيئ لجمهوري المصري الحبيب، كان مستحيل يطلع مني".

وتمنى شب جديد أن يتقبل الجمهور اعتذاره لأن نيته "كانت صافية"، مشددا على أن "مروان ملوش دعوة خالص".

ومروان يعتذر أيضا

مروان بابلو هو الآخر قدم اعتذاره للجمهور دون أن يذكر واقعة تبديل كلمات "مولاي"، وكتب عبر خاصية الأستوري "بعتذر عن أي أخطاء حصلت إمبارح، ولأي شخص كانت ليه تجربة مش كويسة أنا آسف جدا، ولأي حد معرفش يجي المرة دي هتتعوض إن شاء الله في مرة تانية".

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