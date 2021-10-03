شيخ الأزهر يوجه رسالة في أول فيديو له عقب انتهاء رحلته العلاجية في ألمانيا

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت مشيخة الأزهر، عبر حسابها على "فيسبوك"، فيديو لمغادرة شيخ الأزهر ألمانيا ووصوله إلى إيطاليا.

ووجه شيخ الأزهر الشكر إلى جموع المسلمين والمحبين في مصر وخارجها الذين سألوا عنه ودعوا الله من أجله، مؤكدا أنه بخير وبصحة جيدة والحمد لله.

وكانت مشيخة الأزهر، قد أصدرت الأربعاء الماضي، بيانا حول الحالة الصحية لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب. وقال البيان إن شيخ الأزهر أجرى جلسات علاج طبيعي على العمود الفقري في أحد المستشفيات الألمانية المتخصصة.

وأوضح البيان، أن الجلسات جاءت بعد تلقي شيخ الأزهر توصية من عدد من الأطباء المصريين المختصين بالسفر إلى ألمانيا؛ من أجل إجراء فحوصات دقيقة على منطقة الظهر والعمود الفقري، مشيرا إلى أن الفحوصات اللازمة أظهرت أنه بحاجه لعلاج طبيعي مكثف على فقرات القطنية، مؤكدا أن الدكتور أحمد الطيب بخير الآن.

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