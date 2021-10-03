شكرا لقرائتكم خبر عن «الأحوال المدنية»: احذروا التعامل مع أي شخص أو مكتب يدعي تقديم خدماتنا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حذرت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية من خطورة التعامل مع أي شخص أو مكتب يدعي تقديم خدماتها. وقالت الأحوال المدنية، عبر حسابها في “تويتر”: “حفاظًا على سرية بياناتك، احذر من التعامل مع أي شخص أو مكتب يدّعي تقديم خدماتنا”.

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