سمو أمير الرياض بالنيابة يدشن حملة التبرع بالدم

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس : دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة اليوم حملة التبرع بالدم التي تقيمها الإمارة بالتعاون مع الشؤون الصحية بالمنطقة في ساحة قصر الحكم وتستمر حتى يوم غدٍ الاثنين.

وتأتي هذه الحملة بإمارة الرياض في إطار الإسهام المجتمعي والتأكيد على أهمية التبرع بالدم وتعزيز مفهومه، وترسيخ الهدف الإنساني النبيل في البذل والعطاء، حيث تستهدف الحملة تحقيق أكبر عدد ممكن من المتبرعين بالدم ليكونوا مصدر حياة للمرضى، وعوناً وعطاء للمحتاجين إلى التبرع بالدم .