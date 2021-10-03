شكرا لقرائتكم خبر عن «متحدث الصحة»: حالة محصن في «توكلنا» لمن استكمل التطعيم بجرعتين بدءاً من 10 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال متحدث الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أنه بدءاً من تاريخ 10 أكتوبر الجاري، سوف تكون حالة “محصن” في تطبيق توكلنا لمن استكمل التحصين بجرعتين فقط.
وأوضح العبدالعالي أن نسب المحصنين تجاوزت 65 % في الرياض و الشرقية والباحة.
وأكد أن الحالات التي تدخل العناية المركزة وتتدهور حالتهم الصحية لم يستكملوا التحصين بجرعتين .
وأضاف أن عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة بلغ أكثر من 42 مليون جرعة، وعدد من استكمل التحصين بجرعتين أكثر من 18.8 مليون شخص.
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