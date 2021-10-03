شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف الإصابات الجديدة بكورونا ونسب المحصنين بحسب المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة.

وأضافت “الصحة” في بيانها اليومي عن مستجدات كورونا، أنه تم تسجيل 49 حالة تعافي من كورونا، بينما تم تسجيل حالتي وفاة.

وكشفت الصحة عن نسب المحصنين بحسب المناطق من خلال إنفوجرافيك اليوم الأحد كالتالي: