الجزائر تغلق مجالها الجوي أمام الطيران العسكري الفرنسي

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت وكالة "فرانس برس" بأن الجيش الفرنسي أكد اليوم الأحد، أن الحكومة الجزائرية حظرت طائرات عسكرية فرنسية من مجالها الجوي، وسط أزمة دبلوماسية أثارها خلاف بشأن التأشيرات والتصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

هذا وسيؤثر القرار بشكل كبير على العمليات العسكرية الفرنسية في منطقة الساحل، كما سيؤدي إلى تباطؤ التعاون العسكري الفرنسي الجزائري في الأسابيع القليلة المقبلة.

وتحلق الطائرات الفرنسية بانتظام فوق الأراضي الجزائرية للوصول إلى منطقة الساحل في غرب إفريقيا، حيث يساعد جنودها في محاربة المتمردين الجهاديين كجزء من عملية "برخان".

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واعتبرت الرئاسة في بيان أن التصريحات التي أدلى بها ماكرون حول الجزائر "غير مسؤولة"، لافتة إلى أن الرئيس عبدالمجيد تبون، قرر استدعاء السفير الجزائري بفرنسا للتشاور.

وأعلنت الرئاسة الجزائرية أمس السبت استدعاء السفير الجزائري من باريس على خلفية تصريحات "غير مسؤولة" أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

يأتي القرار الجزائري على خلفية تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نشرتها صحيفة "لوموند" حول الذاكرة الفرنسية بالجزائر، الأمر الذي أثار جدلا في ظل أزمة قائمة بين البلدين بسبب خفض باريس عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين.

ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية استدعاء السفير الفرنسي لديها احتجاجا على قرار فرنسا بخفض عدد التأشيرات التي تمنح للمواطنين الجزائريين.