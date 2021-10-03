قطر تسمح بدخول المسافرين المتلقين للقاحي "سبوتنيك V" و"سينوفاك"

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وأوضحت وزارة الصحة القطرية في بيان أنه تم "تحديث قائمة اللقاحات ذات الاعتماد المشروط لتشمل كلاً من لقاح سينوفاك، ولقاح سبوتنيك V"، وتدخل التحديثات الجديدة حيز التنفيذ بداية من الأربعاء المقبل في الساعة الثانية بتوقيت الدوحة.

وبذلك ينضم اللقاحان إلى قائمة اللقاحات المقبولة من المسافرين وهي فايزر/ بايونتيك، سينوفارم، موديرنا، أسترازينيكا، جونسون آند جونسون.

وأصدرت قطر، يوم الأربعاء، قرارات لتخفيف قيود مكافحة فيروس كورونا، من بينها السماح بعمل جميع الموظفين في مقرات العمل، وعدم ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة، بالتزامن مع تراجع الإصابات اليومية وتطعيم 81.7 في المئة من السكان.