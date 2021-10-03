العاهل الأردني يكشف عن تشكيل مرحلة مفصلية لتحديث المملكة

دبي - محمود عبدالرازق - وأكد الملك عبد الله، خلال اجتماعه في الديوان الملكي الهاشمي، اليوم، مع رئيس وأعضاء اللجنة الملكية، من أجل تحديث المنظومة السياسية، أن تلك المنظومة تشكل مرحلة مفصلية وجديدة كجزء أساسي لمسارات تحديث المملكة في مطلع مئويتها الثانية.

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ونقلت وكالة عمون، اليوم الأحد، عن العاهل الأردني أن هذه المنظومة السياسية تسير بشكل متوازٍ مع الإصلاحات الإدارية والاقتصادية، التي تعمل الحكومة على تنفيذها، موضحا أن النموذج الديمقراطي الذي تسعى إليه المملكة الأردنية يعبر عن مصلحة وطنية وإرادة سياسية، وهو الأمر الذي يعزز مسيرة التنمية والتحديث والهوية الجامعة، التي تليق بمستقبل الأردن.

وكان العاهل الأردني قد أمر، في شهر يونيو/حزيران الماضي، بتشكيل لجنة تحديث المنظومة السياسية في المملكة، وتمثل مختلف الأطياف الفكرية والسياسية، وهي المنظومة التي شدد الملك عبد الله على كونها ركنا مهما يسهم بإحداث تطور حقيقي في الأداء النيابي، القائم على العمل الحزبي البرامجي، إضافة إلى الانتقال من العمل الفردي إلى الجماعي المؤثر.

وذكر العاهل الأردني أن عملية التطوير والتحديث متواصلة ومستمرة وتخضع للتقييم والمراجعة، مطالبا بتعزيز الثقافة السياسية وترسيخها في المجتمع الأردني، بهدف تطوير الحياة الحزبية.