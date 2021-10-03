شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان: مراكز إيواء تستقبل عددًا من الأسر تحسبا لتأثيرات الإعصار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت سلطنة عمان عن استقبال عدد من مراكز الإيواء ببعض المناطق لأسر عمانية، كإجراء احترازى لتأثيرات إعصار شاهين الذى يضرب البلاد اليوم، وفق وكالة الأنباء العمانية.

وفى هذا الإطار، استقبلت مراكز الإيواء بولاية بركاء عددًا من الأسر كإجراء احترازى لتفادى التأثيرات المتوقعة من الحالة المدارية، ومراكز الإيواء بولايتى لوى وشناص بمحافظة شمال الباطنة تستقبل 600 شخص موزعين على 10 مراكز مجهزة بكافة الاحتياجات اللازمة من مواد عينية وإعاشة.

كما استقبلت مراكز الإيواء بولاية بوشر تستقبل عددًا من الأسر المتضررة من ساكنى الشريط الساحلى وبعض المناطق المنخفضة فى الولاية لتفادى التأثيرات المتوقعة للحالة المدارية "شاهين".

وعلى صعيد متصل، تواصل اللجنة العسكرية الرئيسية لإدارة الحالات الطارئة بقوات السلطان المسلحة اجتماعاتها للوقوف على كافة الأمور المتعلقة بتقديم أوجه الدعم والإسناد للمواطنين والمقيمين والمؤسسات فى إطار خطة اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة والتعامل مع الحالة المدارية (شاهين).