شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. سفينة تابعة للقوات البحرية الملكية تدخل وسط إعصار «شاهين» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نشرت قناة العربية مقطع فيديو، لحظة دخول إحدى سفن “جلالة الملك” الحربية، التابعة للقوات البحرية الملكية بالمملكة داخل إعصار شاهين في بحر العرب.
وأوضحت القناة أن ذلك قد جاء خلال توجهها إلى باكستان، للمشاركة في التمرين المختلط “نسيم البحر 13”.
جدير بالذكر أنه من المقرر أن تشارك سفن القوات البحرية، في مناورات بحرية مع القوات الباكستانية، وذلك عقب وصولها إلى مدينة كراتشي.
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