شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تستدعي سيارات «لاندكروزر 2022» لخلل في شداد سير المحرك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأحد، عن استدعاء سيارات من نوع “تويوتا/ لاندكروزر” موديل 2022، وذلك لوجود خلل في شداد سير المحرك يؤدي إلى خروجه من مكانه.

وأوضحت الوزارة إن السيارات المستدعاة عددها 71 مركبة، مشيرة إلى أن الخلل في شداد سير المحرك يؤدي أيضاً لسماع أصوات ضوضاء وظهور الإشارة التحذيرية.

ودعت أصحاب السيارات المعنية التحقق من شمول رقم هيكل المركبة في الاستدعاء، والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.