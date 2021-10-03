شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمطار شديدة الغزارة في مسقط جراء الإعصار شاهين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

تشهد محافظة مسقط في سلطنة عمان، أمطارًا شديدة الغزارة مصحوبة برياح شديدة السرعة جراء التأثيرات المباشرة للعاصفة "شاهين".



ويستمر هطول الأمطار الغزيرة على محافظة جنوب الباطنة وأجزاء من محافظة الداخلية ضمن التأثيرات المباشرة للحالة المدارية.

وأكدت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في سلطنة عمان، أن شدة الإعصار "شاهين" تستمر حتى وقت متأخر من الليل.

وقال الرائد محمد بن سلام الهشامي في تصريح لوكالة الأنباء العمانية إن سرعة الرياح تقدر بـ١٣٥ كيلو مترا في الساعة، كما تشهد الحالة تدفق سحب ركامية تؤدي إلى حدوث غزارة في كمية الأمطار مما تسبب في جريان العديد من الأودية في مختلف ولايات محافظة مسقط.

وأشار إلى أن المناطق المنخفضة التي تقع على الشريط الساحلي لمحافظة مسقط وهي: القرم والعذيبة والغبرة وكذلك السيب المحاذية للشريط الساحلي تشهد ارتفاعا في منسوب المياه بفعل الأمواج الممتدة وهذا من الممكن أن يزيد في قادم الوقت في ارتفاع منسوب المياه ودخول المياه إلى المنازل.

وأفاد الهشامي أن الأضرار التي تم رصدها دخول المياه إلى المنازل، كما تمت عملية إخلاء لبعض الأشخاص من المنازل وخاصة من منطقة الزاهية في ولاية مطرح، كما أن هناك مناشدات لبعض المواطنين بإخراجهم من المنزل، مؤكدا أهمية المبادرة من قبل المواطنين بالخروج من المنازل والتوجه إلى أماكن الإيواء خلال الفترة الحالية.

وأشار إلى أن ازدياد الحالة في قادم الوقت تسبب صعوبة في عملية إخراج المواطنين نتيجة ازدياد سوء الحالة، متوقعا ازدياد كمية الأمطار وجريان الأودية وارتفاع موج البحر ومنسوب المد إلى الأعماق وبالتالي ارتفاع في منسوب غمر المياه في المنازل.

ونوه الهشامي إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الخروج، مشيرا إلى أنه تم رصد عدد من البلاغات حول انجراف المركبات واحتجاز الأشخاص داخل المركبات في محافظة مسقط وتم التعامل معها من قبل فرق هيئة الدفاع المدني وتشكيلات الشرطة المختلفة.

وتمكنت فرق الإنقاذ بهيئة الدفاع المدني والإسعاف من إنقاذ شخصين إثر احتجاز مركبتهم بالعذيبة بولاية بوشر وهم بصحة جيدة، وإنقاذ 7 أشخاص بسبب دخول مياه الأمطار بمنزلهم بولاية مطرح.

كما استجابت فرق الإنقاذ لـ9 بلاغات حول احتجاز أشخاص بمركباتهم بمحافظة مسقط نتيجة الأمطار الغزيرة الناتجة عن تأثيرات الحالة المدارية / شاهين/ وتمكنت من إنقاذ (25) شخصاً وجميعهم بصحة جيدة.

وارتفع منسوب المياه بمنطقة الزاهية بولاية مطرح جراء التأثيرات المباشرة للحالة المدارية (شاهين)؛ حيث جرى توجيه المواطنين والمقيمين بالصعود إلى أعلى منازلهم.

كما تم إخلاء مستشفى النهضة تحسبًا لأي ارتفاع في منسوب المياه إثر الحالة المدارية إضافة إلى إغلاق المنطقة التجارية بالقرم نظرًا للارتفاع التدريجي لمنسوب المياه.

من جانب آخر، دعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه المزارعين والنحالين ومربي الثروة الحيوانية إلى أخذ الاحتياطات اللازمة لضمان سلامتهم وسلامة خلايا النحل والمواشي، داعية الجميع إلى الابتعاد عن مجاري الأودية وعدم الاقتراب من السدود.