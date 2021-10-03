شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دولة الإمارات تتصدر العرب في مؤشر الابتكار العالمي 2021 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

تصدرت الإمارات الدول العربية، كأعلى دولة عربية في مؤشر التنافسية العالمي 2021، بحسب تقرير حديث للمنظمة العالمية للملكية الفكرية.



ويقدِّم إصدار عام 2021 من مؤشر الابتكار العالمي أحدث تصنيف عالمي للابتكار في 132 اقتصاداً بالاستناد إلى 81 مؤشراً مختلفاً.

وإلى جانب تتبع أحدث اتجاهات الابتكار العالمية في متعقب الابتكار العالمي الجديد، يركز هذا الإصدار أيضاً على تأثير جائحة كوفيد-19 في الابتكار.

وتوفر الصيغة الشاملة التي يستخدمها مؤشر الابتكار العالمي في قياس القدرة الإبداعية للاقتصاد ومخرجاته الوضوح لمتخذي القرارات في الحكومة والمنشآت التجارية وغيرها، وهم يتطلعون إلى وضع سياسات تمكن شعوبهم من الابتكار والإبداع بكفاءة أكبر.

وبحسب التقرير الصادر حديثا، تحتل الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية كافة، والمرتبة 33 من بين 132 اقتصادا تم عرضها في مؤشر الابتكار العالمي 2021، في تحسن ملحوظ للعام الثالث على التوالي.

ويصنف مؤشر الابتكار العالمي (GII) اقتصادات العالم وفقا لقدراتها الابتكارية؛ إذ يتألف من 81 مؤشرا تقريبا، مجمعة في مدخلات ومخرجات الابتكار، ويهدف إلى التقاط الجوانب متعددة الأبعاد للابتكار.

وخلال العقدين الماضيين، تحولت الإمارات العربية المتحدة، إلى عاصمة عربية للابتكار والذكاء الاصطناعي، من خلال توفرها على البنية التحتية لمختلف ريادي الأعمال بمختلف قطاعات أعمالهم.

وجاء أداء دولة الإمارات العربية المتحدة في مدخلات الابتكار بشكل أفضل من ترتيبها في السنوات السابقة، إذ احتلت المرتبة 23 من حيث مدخلات الابتكار.

وتحقق دولة الإمارات العربية المتحدة، أداءً أعلى من متوسط ​​مجموعة الدخل المرتفع في أربع ركائز، وهي: رأس المال البشري والبحث؛ البنية التحتية؛ تطور السوق وتطور الأعمال.

كما جاء أداء دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلى من المتوسط ​​الإقليمي في جميع ركائز مؤشر الابتكار العالمي، الواردة في التقرير العالمي، ما يؤشر إلى تفوق إقليمي واضح في قرابة 80 مؤشرا.

وبينما جاءت الإمارات الأولى عربيا في مؤشر الابتكارات العالمي 2021، فإن السعودية حلت في المرتبة الثانية عربيا والمرتبة 66 عالميا، بينما جاءت قطر المرتبة الثالثة عربيا و68 عالميا، وتونس في المرتبة الرابعة عالميا والمرتبة 68 عالميا.

ووفقاً لتصنيف مؤشر الابتكار العالمي لعام 2021، كان الاقتصاد الأكثر ابتكاراً في العالم في عام 2021 هو سويسرا ثم السويد والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وجمهورية كوريا الجنوبية، تليها هولندا ثم فنلندا.

وفي نسخة هذا العام، أضيف بند متعقب الابتكار العالمي، والذي يشكل سمة جديدة من سمات مؤشر الابتكار العالمي لعام 2021 التي توضح اتجاهات الابتكار الرئيسية؛ ويستخدم مجموعة من المؤشرات المحددة في المراحل الثلاث من رحلة الابتكار.

والمراحل الثلاث هي: الاستثمارات في العلوم والابتكارات، والتقدم التكنولوجي، والتأثير الاجتماعي الاقتصادي.

شكَّل مؤشر الابتكار العالمي، منذ إنشائه في عام 2007، جدول أعمال قياس الابتكار وأصبح إحدى ركائز وضع السياسات الاقتصادية، مع قيام عدد متزايد من الحكومات بتحليل نتائجها السنوية في مؤشر الابتكار العالمي وتصميم استجابات سياساتية لتحسين أدائها.

وينشر مؤشر الابتكار العالمي الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية "ويبو"، بالشراكة مع معهد portulans، واتحاد الصناعة الهندي، والاتحاد الوطني البرازيلي للصناعة، ويدعمه المجلس الاستشاري لمؤشر الابتكار العالمي.